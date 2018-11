Dansk prisad på Internationella Emmygalan

Europeiska talanger stod i centrum under den Internationella Emmygalan som ägde rum i New York under natten mot tisdagen – men ingen svensk produktion eller skådespelare var nominerad.

Den danske skådespelaren Lars Mikkelsen tog hem priset för bästa manliga skådespelare för sin roll som prästen Johannes i den religiösa dramaserien "Herrens väg", medan tyska Anna Schudt prisades som bästa kvinnliga skådespelare för sin roll som Gaby Köster i den mörka komedin "Ein Schnupfen hätte auch gereicht", skriver The Hollywood reporter

Prisades gjorde bland annat även den brittiska dokumentären "Goodbye Aleppo", den israeliska komedin "Nevsu" samt den spanska dramaserien "La casa de papel".