"Sex and the city" skulle dödat rollfigur

Det har länge ryktats om en tredje "Sex and the city"-film – som inte blev av efter att skådespelaren Kim Cattrall vägrade medverka. Planerna ställdes in och stämningen blev kylig mellan seriens stora stjärna Sarah Jessica Parker och Cattrall. Men nu har detaljer framkommit om vad filmen skulle ha handlat om – något som fick Cattrall att känna att hennes rollfigur Samantha skulle ha hamnat i skymundan för en sorglig händelse.

Rollfiguren Mr Big skulle nämligen ha dött av en hjärtattack i duschen i början av tredje filmen, något som avslöjas i podcasten Origins, rapporterar The Guardian . Skådespelaren Chris Noth säger i podden att han inte hade läst utkastet till manuset för den planerade filmen, men att han hade kunnat tänka sig att skriva på. Däremot sågar han den föregående filmen och några "smetiga" och överdrivet sentimentala ögonblick.

– Jag är lite av en cyniker och hela slutet med frieriet i skogarderoben, jag hatade det, säger han.