Skäringer gör extraföreställning i Globen

Mia Skäringer är just nu ute på en mastodontturné med sin föreställning "Avig Maria – no more fucks to give". Nu är det klart att det blir ännu ett speldatum i Globen i Stockholm – den 17 mars 2019.

Sedan tidigare är det klart med hela tre föreställningar i Globen, två stycken den kommande helgen och en den 16 mars nästa år.

Turnédatum 2018: 22/11 Halmstad, 23/11 Malmö, 24–25/11 Stockholm. 2019: 7/3 Örebro, 8/3 Malmö, 9/3 Jönköping, 10/3 Linköping, 14/3 Helsingborg, 15/3 Halmstad, 16–17/3 Stockholm, 25/10 Luleå, 26/10 Örnsköldsvik, 27/10 Östersund, 31/10 Kristianstad, 1/11 Lidköping, 2/11 Sandviken, 3/11 Leksand, 9/11 Scandinavium.