Svedala

Stöldräd i Aggarpshallen – stal värdesaker för tiotusentals kronor

Polisen har fått in en rad anmälningar från personer som blivit bestulna i Aggarpshallen. Under en träning på måndagskvällen bröt sig tjuvar in i ett omklädningsrum och stal värdesaker för tiotusentals kronor.

Enligt anmälarna har någon sparkat in dörren och sedan stulit kläder och brutit upp värdeskåp i lokalen. Stölderna ska ha inträffat någon gång mellan 19-21 på måndagskvällen. Totalt har polisen fått uppgifter om att så många som sju personer har blivit bestulna.