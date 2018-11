Angående Klas Sandbergs insändare om de nya sopkärlen samt prissättningen på dessa så måste jag instämma till 100 procent om vad han skrev.

Däremot så reagerade jag mot det svar som Christina Rydholm, kommunikatör vid VA Syd, gav på insändaren.

”Om hushållet är litet så finns möjligheten att dela fyrfackskärl med grannen. Årskostnaden per hushåll blir i så fall 1 300 kronor per hushåll och år, istället för 1 950 kronor per hushåll och år.”

Hälften av 1950 kr är 975 kr, så varför tar ni 1 300 kr i årsavgift för ett delat kärl med grannen, Christina Rydholm?

Detta bevisar att det inte är frågan om att värna om någon miljö som är anledningen till att det nya systemet införs, utan helt enkelt att få in mera pengar.

Detta är helt enkelt en smyghöjning av kommunalskatten som nu samtliga villaägare i kommunen skall stå för.

Det gamla systemet fungerade perfekt för mitt hushåll och vi har inte bett om det nya. Framför allt har vi inte bett om denna oskäliga kostnadsökning.

Annika Herold

Malmö