Ryley Walker hittade sin identitet när han vände ryggen åt musiken han växte upp med. När han återvänder är han inte riktigt densamme.

Ryley Walker FOLK/ROCK/JAZZ. The Lillywhite sessions.

Några månader efter att Taylor Swift klättrat till toppen av listorna med sitt album "1989", kring årsskiftet 2014-15, spelade rocktrubaduren och spelevinken Ryan Adams in sin version av albumet: vartenda spår, från start till mål. Det var ett roligt grepp – eftersom det var konsekvent genomfört, och eftersom man som lyssnare inte kunde vara säker på om det var avsett som en hyllning eller ett hån – men inte så mycket mer.

Helt annorlunda blir det när det slovenska bandet Laibach, kända och ökända för sitt ofta svårtolkade sätt att omfamna totalitär estetik, far till Nordkorea och framför låtar ur "The Sound of music", den glättade Broadwaymusikalen om 1930-talets Österrike. Nu ges den musiken ut i studioversion.

Helt annorlunda blir det också när Ryley Walker, omhuldad kultartist, sätter tänderna i ett ratat album av Dave Matthews Band, som var kolossalt stora när den idag 29-årige Walker växte upp.

Hur formas en artist? Är hon summan av sina influenser? Det är nog aldrig riktigt sant. Hon är summan av somliga influenser – dessa hon väljer att bejaka eller inte förmår förneka – samt av sina strävanden. Walker, som är en ypperlig gitarrist och en bandledare som alltid har en tydlig vision, har under sin produktiva karriär tagit fasta på den jazzinfluerade brittiska folkmusik som på 70-talet företräddes av Bert Jansch och John Martyn och som ofta hade psykedeliska drag. Han absorberade Canterbury-prog och han sökte sig till noise- och postrock-scenen i Chicago. Han har varit oförutsägbar, men bestämd i sin inriktning.

Därifrån är steget till Dave Matthews långt, men inte alls så långt som jag trott.

Dave Matthews Band fyllde under andra hälften av 90-talet en lucka mellan jamband som Phish och övervintrade grungeband som Pearl Jam; de hade bättre disciplin än de förra och bättre sväng än de senare. De uppfattades också som lamare än nästan allt. De gjorde trivselmusik, med album som aldrig sålde i mindre upplagor än fyra miljoner.

Runt millennieskiftet trivdes Dave Matthews allt mindre med sig själv och sin omgivning. Han skrev mörkare låtar, och han var osäker på hur han borde forma och slutföra dem. Självförtroendet sjönk i nästan samma alarmerande takt som alkoholkonsumtionen steg. Tillsammans med producenten Steve Lillywhite jobbade bandet med inspelningarna under 1999 och 2000, innan cheferna på skivbolaget lessnade. Istället sammanfördes Matthews med den då heta producenten Glen Ballard, som tillsammans med honom raskt skrev och spelade in ett helt nytt album. Fast flertalet av de ratade låtarna spelades in på nytt och gavs 2002 ut i en lite mer alldaglig version på plattan "Busted stuff".

I mellanperioden läckte de halvfärdiga tidiga inspelningarna ut på nätet – detta var epoken då fildelningstjänsten Napster skakade skivbranschen – och "The Lillywhite sessions" blev en illegal bootleg-hit. Det är denna platta som Walker nu återskapat.

Tre saker slår mig. Ryley Walker har gjort en väldigt bra skiva. Den är rätt trogen andan och attityden, ibland också soundet, i förlagan. Och, kanske mest förvånande, den är inte våldsamt annorlunda mot vad som lanserades på den städade officiella utgåvan "Busted stuff". Ifall syftet var att få en skeptiker att omvärdera Dave Matthews så har Walker lyckats.

Han säger att han ursprungligen tänkt gå mycket hårdare åt materialet, men utfallet är ingen slakt. Walker står för sin kärlek till de här låtarna, DMB är för honom ingen "guilty pleasure".

Men visst gör han storverk med stoffet. Här finns en mystik och en verklig spännvidd i det musikaliska som den storslagna och allt uppenbarande produktionen från 00-talet aldrig uppnådde. Musiken är mer intim och också mer våldsam, subtil och rik på både fina detaljer – en vibrafon här, en melodiöst pulserande kontrabas där – och brötig tenorsax i maximalt utlevande jazzpassager. Dave Matthews sångtexter är inga poetiska mästerverk, men de får fint understöd av det här bandets musikaliska accenter.

Laibach, då? Det hade varit roligt att skriva att de åstadkommer något liknande med "Do-re-mi", "Edelweiss" och "Sixteen going on seventeen" från Broadwaymusikalen, men som så ofta med Laibach ligger både värdet och provokationen i själva idén och i det faktum att man faktiskt iscensätter den. Posörer, alltså? Inte nödvändigtvis. Men gesten är ändå viktigare än den rätt tråkiga musiken.