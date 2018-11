Julbordet för Näsets ensamma har blivit en byafest för alla åldrar

Fler vill vara med, fler vill hjälpa till och fler vill donera mat.

Intresset för tredje upplagan av julbordet för Näsets ensamma är så stort att centrumföreningen funderar på att fixa festen i flera sittningar.

Det är tredje året som Skanör Falsterbo centrumförening arrangerar festen, och redan tidigt under hösten fick ordförande Per Wildenstam förfrågningar från folk som ville vara med och fira. Antalet deltagare har ökat under åren och förra julen dök ett femtiotal personer upp.