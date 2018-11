Dygnet runt

Mitt Malmöljud 10: ”Den är bara så vacker och hemsk på samma gång”

Fews, Sekel, Need of Speed, Smisk, Rahimic, Arre! Arre!. Det är några av Malmös bästa musikakter just nu om vi frågar Anna Palmér, Erik Mellerstedt och bandet Echo Ladies. I Dygnet Runts serie "Mitt Malmöljud 2018" låter vi tre personer från Malmös musikscen utse sin egen favoritmusik från hemstaden.

Fews, Rahimic och Smisk.