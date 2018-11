Malmöljuds spellista: 100 favoriter från Malmös musikscen

Hur låter Malmös musikscen 2018? I tio dagar har vi djupdykt i Malmöscenen, intervjuat artister och bett andra lyfta fram sina favoriter. Idag presenterar vi Dygnet Runts stora Malmöljud-lista med 100 favoriter från Malmöscenen 2018.

Leslie Tay, Majken, DJ Seinfeld, Feelium, Jëlly, Kübler Ross, Zako, We Float, Summer Heart, Cecilia Nordlund & Fullmånen från helvetet, Ozzy, Moose Dawa, Albin, Björns vänner, Smisk, Almaty, Orange Crate Art, Paul Rey, Hjelle, Deville, Bac Nini, Jongmin Park, Hater, Bo Mehr, Haggren Gravlund, Death and Vanilla, Guleed, Adam Aden, Joy, Big Fox, Radio Dept, August Olsson, Cikada, Fridlyst, Crying Day Care Choir, Scraps of Tape, Loch Ness Ladies, Yari Blue, Traveling John, Sista Bossen och Le Sinner, Fews, L.T Fisk, Henric Claes, Maja Johansson, Conakry, Hey Elbow, Ved, Andi Almqvist, Mary Anne’s Polar Rig och Division Gringo… Det är bara de 50 första artisterna på Malmöljuds spellista över musikåret 2018 i Malmö.