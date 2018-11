Svenska VM-laget till dressyren i Friends

Fakta

Dressyren i Friends arena avgörs 1–2 december med följande ekipage:

Isabell Werth, Tyskland, Weihegold, Patrik Kittel, Sverige, Delaunay, Therese Nilshagen, do, Dante Weltino, Dorothee Schneider, Tyskland, Sammy Davis Jr, Helen Langehanenberg, do, Damsey, Edward Gal, Nederländerna, Glock’s Zonik, Daniel Bachmann Andersen, Danmark, Blue Hors Don Olymbrio, Tinne Vilhelmson Silfvén, Sverige, Don Auriello, Juliette Ramel, do, Wall Street, Madeleine Witte-Vrees, Nederländerna, Cennin.