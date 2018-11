Nöje

Tilda Swinton: "Det mest skrämmande"

1977 kom Dario Argentos skräckfilm ”Suspiria”, som i Sverige fick titeln ”Flykten från helvetet”. Nu har "Call me by your name"-regissören Luca Guadagnino gjort en ny version av filmen med bland andra Tilda Swinton och Dakota Johnson i rollerna.

– Jag frågade Dario om jag kunde få rättigheterna. Han sa ”gör den”. Jag tycker Darios film var delikat och vår film rasande. Han tycker tvärtom, säger Guadagnino när TT träffar honom och Tilda Swinton.