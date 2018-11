Byströms vokala mosaik ger mersmak

Britta Byström fick Brahms musik att framstå som grådaskig

MSO KONSERT · KLASSISKT. Malin Byström, sopran. Eun Sun Kim, dirigent. Malmö Live 22/11.

Britta Byström är en av de yngre svenska tonsättare som rönt mest uppmärksamhet. Med bland annat violakonserten "A walk in the dark" och orkesterverken "Invisible cities" och ""Picnic at hanging rock" har hon skapat sig ett tonspråk där hon med stor lyhördhet lockar fram oanade klanger och stämningar ur en orkester. Utan större dramatiska åthävor men med små rörelser bildas en fascinerande mosaik.

Då är det inte förvånande att när Britta Byström komponerar en sångcykel bygger hon den på korta och precisa dikter där hon mer borrar sig in i texterna än mejslar fram den ena uttrycksfulla melodin efter den andra. "Notes from the city of the sun", till texter av den kinesiske poeten Bei Dao, som uruppfördes i torsdags av sopranen Malin Byström och MSO under ledning av dirigenten Eun Sun Kim, liknade heller ingen traditionell sångcykel.

Till exempel hade Britta Byström tonsatt titlarna till dikterna som ett slags genomgående röd tråd som var tydlig för lyssnaren. Lika tydliga var inte själva orden. Sångstämman vävdes ofta in i orkestersatsen som ett instrument bland alla andra. För mig framstod "Notes from the city of the sun" mer som en vokal solokonsert där Malin Byström fick utnyttja hela sitt röstregister och vokala kunnande. Fascinerande var det att lyssna till hennes mörka timbre som tonsättaren utnyttjade friskt.

På ytan är Britta Byströms musik lättillgänglig och klar, men samtidigt ger den ett distanserat intryck vid en första bekantskap. Den skimrande orkestersatsen och den ständigt rörliga solostämman kan vara svår att få grepp om. Jag känner personligen att jag vill höra verket fler gånger.

Vid sidan av "Notes from the city of the sun" framstod Brahms "Akademiska festouvertyr" och Schumanns Symfoni nr nr. 2 som väldigt fyrkantiga och grådaskiga. Tur att dirigenten Eun Sun Kim fick fram en så mjuk och härligt sjungande ton i symfonins långsamma sats. I övrigt var hennes tolkningar lite väl strömlinjeformade för min smak.