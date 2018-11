I Sydsvenskan den 2 november kunde jag under rubriken ”Häpen hörde jag läkarens berättelse om hur kaosartad vården är på akuten” ta del av händelseförloppet vid ett besök på akutmottagningen vid Lasarettet i Lund (Sus Lund). En medicinskt sett enkel kontroll, med en beräknad tidsåtgång på max 3 timmar under kvällstid, för att förekomma svåra komplikationer kopplade till ett allvarligt sjukdomstillstånd, blev istället en plågsam händelse under 7,5 timmar kvälls- och nattetid.