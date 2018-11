Höllvikenkrögare öppnar sin andra restaurang vid kanalen

Krögaren Ali Zeineddine på Näsets by the Sea har öppnat sin andra restaurang vid Falsterbokanalen. Nya Västgrillen kör snabbmatskoncept med smaker från Balkan.

"Hittills har folk varit jättenöjda med maten. De tycker det är gott och stora portioner", säger Höllvikenkrögaren Ali Zeineddine, som nu öppnar sin andra restaurang vid Falsterbokanalen. Bild: Privat

Det har gått två år sedan Ali Zeineddine tog över Märtas by the Sea intill båtklubbens lokaler – och döpte om restaurangen till Näsets by the Sea. Menyn har en inriktning mot libanesisk och medelhavsmat.