Många vill bidra till att rädda klotet. Men det måste göras meningsfullt. På samhällsnivå. Inte under granen.

Medelklassens klimatångest tar sig många uttryck: tygkasse i Ica, Earth Hour, bilpool, etanol i tanken, köttfri måndag, krokiga morötter, flygstopp, köpstopp och sopsortering. Smart och överspänt, genomtänkt och på måfå, huller om buller.

Frågan är var ” årets julklapp ” hamnar.

Jan Björklund (L) kommer hur som helst ut som trendsättare här med sin uppmärksammade blå skjorta som auktionerades ut efter valet: ”Jag har faktiskt sålt en begagnad skjorta i år. Visste inte att det blir årets julklapp.”

Kläder tillverkade av återvunna material, eller begagnade plagg, uppfyller alla tre kriterierna för årets julklapp, anser Handelns utredningsinstitut HUI, som utsett sig själv till den som utser klappen: representerar den tid vi lever i, är ett nyväckt intresse och ger ett högt försäljningsvärde. Enligt HUI – som påstår sig trendspana, inte styra – speglar det återvunna plagget vårt intresse för nya hållbara alternativ och ökande oro.

En gåva i tiden, alltså. Konsumentmakt och opinionsbildning fint inslaget, med blanka band och rosett. Ett nätt plåster på samvetets skavsår.

Fast också en pekpinne vi kunde ha klarat oss utan?

Den som vill ändra ett beteende ska inte trycka ner det där återvunna plagget i halsen på oss, tillsammans med bakmaskinen, tamagotchin och råsaftcentrifugen – umbärliga prylar som HUI pekat ut tidigare år. Också det återvunna plagget är ett säljjippo: überkorrekt, men likafullt tänkt för att lyfta konsumtionen.

Den som vill göra riktigt "rätt" låter hellre bli att bidra till ytterligare ett försäljningsrekord inför jul och skänker av sin hjälpsamhet, ger klippkort på barnvakt eller lite ruttjänster. Eller pengar till välgörenhet.

Med det sagt: secondhandkläder är toppen. Min garderob är större än nödvändigt och somt där är rentav äldre än jag. Vintage, loppis, ärvt; som yngst i syskonskaran var andras avlagda plagg det jag växte upp i.

Själva jakten triggar, priset är överkomligt och hållbarhetstänket en bonus: att inte bidra till det berg vi bygger när varje svensk årligen handlar 13 kg textilier, stoff som snart blir sopor. Avgörande är ändå att slippa vela: storlek 36 eller 38? Svart eller brunt? Secondhand är varje plagg unikt, take it or leave it.

Så, snälla tomten, ett använt plagg under granen? Är det så klokt? Kläder ska ju passa fason och figur. På andrahandssidan går ju inte så enkelt att bara spara kvittot så att syrran kan byta till tröja i annan färg.

Plagg tillverkade av återvunnet material? Tanken är god. Ta bomull, till exempel: det går åt omkring 2 700 liter vatten i genomsnitt för en t-shirt – och utöver det ett giftmoln av kemikalier. Annorlunda räknat blir då priset för en billig t-tröja högt och det vore bra att kunna återvinna materialet. Fast det är inte så enkelt som det låter att ta vara på färgade och förädlade textilier och göra något nytt av dem. Plagg vi lämnar in för återvinning blir sällan nya kläder, utan stoppning i bilsäten eller trasor.

Att just denna vecka sätta fokus på ett återvunnet plagg blev ändå en väckarklocka inför köphetsen: Black Friday, dumimporten från USA.

Konsumtion är varken fult eller illa, men att låta röda prislappar styra köplusten är självbedrägeri. Det går att tänka tvärtom:

En friluftskedja valde bort readagen och uppmanade istället kunderna att ta med sina vandringskängor till butikerna, där skorna fick lite vård och impregnering medan vandraren drack kaffe. Den ville slå ett slag för att köpa bra kvalitet och ta hand om sakerna.

Hört det förr? Visst, från ”vi har inte råd att köpa billigt” till att satsa på färre och bättre produkter. Det bästa sättet att spara pengar och resurser är att ta hand om och använda det man redan har. Präktigt, men likafullt sant.

Ett annat spartips – för plånboken och planeten – är att slänga mindre mat. Gröt går att peta ner i en deg, sur mjölk i pannkakssmet och trötta grönsaker i en gryta; att kalla den ratatouille förhöjer smaken.

Maträddarna. Att en tredjedel av all mat som produceras slängs är utgångspunkten för SVT:s

Inte klokt, förstås. Svinnet uppstår i butikerna, i industrin, under transporter, i restauranger, hos odlarna. Värst är hushållen, påstås här: vi köper mer än vi äter, vi ratar rester, vi tror att bäst före-datum betyder aldrig efter-datum. Och vi är petiga.

”Konsumenten vill ha vackra produkter”, hävdar den intervjuade morotsbonden, som sorterar ut 10 procent av sin produktion.

Stämmer det? Jag har åtminstone inte fått välja mellan fula och vackra morötter. Snarare handlar det väl om att fula morötter kasseras för att konsumenten skulle förutsätta ett lägre pris på de sekunda – och i förlängningen också pressa priset på prima rötter.

Fler butikskedjor måste sälja också fula frukter och grönsaker, låta kunden välja. Eller ta efter Herbert Felix i Eslöv, som på 50-talet fick nog av att se så mycket svinn bland ättiksgurkorna att han lätt hacka en röra, utlyste en namntävling och tog fram bostongurka.

Maträddarna nå medelklassens samvete, precis som HUI. Lätt som en plätt, fast lite snedtänkt. Alla kan bidra till att rädda klotet, i sin vardag.

Det måste göras enkelt och meningsfullt, men räcker inte. Det riktigt viktiga måste göras med politiska beslut som berör alla, på samhällsnivå.

Inte under granen.