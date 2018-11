Minnesord om Maria Ortman

Den mångfaldigt prisbelönta översättaren från ungerska, tyska och engelska, Elsa Thulin-pristagaren Maria Ortman, Lund, har avlidit i en ålder av 79 år,

Maria Ortman mottog så sent som 2014 av Kungl Vetenskapsakademien Letterstedtska priset för sin översättning Péter Nádas, Parallella historier. Frihetens andning. Under sina sista år hyllades Maria Ortman för Kosztolányi, Dezsö, Lärkan, som blev en uppmärksammad radioföljetong och för Szerb, Antal, Resa i månljus och Det tredje tornet: en resa i Italien 1936. Trots sjukdom var hon verksam in i det sista, bland annat i juryn för Elsa Thulin-priset.

Efter översättningen av Péter Nádas 1725-sidiga trilogi Parallella historier, somblev ett för utomstående ofattbart kraftprov, nådde Maria Ortman en ny höjdpunkt i de sista böckernas (Dezsö och Szerb) underfundiga elegans, humor och precision.

Vackrare svenska har kanske aldrig skrivits.

För vännerna i bokcirkeln,

Inger Johansson