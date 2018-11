Topplistorna: Mumford & Sons ny albumetta

Banjorockarna i Mumford & Sons går rakt in som etta på den svenska albumlistan med sitt nya album "Delta". Strax därefter placerar sig gitarrfantomen Mark Knopfler med sin nya skiva "Down the road wherever".

1. (Ny) Mumford & Sons: "Delta"

2. (Ny) Mark Knopfler: "Down the road wherever"

3. (2) Imagine Dragons "Origins"

4. (4) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

5. (3) Lil Peep "Come over when you're sober pt. 2"

6. (6) Molly Sandén: "Större"

7. (8) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

8. (13) Billie Eilish "Don't smile at me"

9. (7) Lukas Graham: "3 (The purple album)"

10. (5) Robyn: "Honey"

11. (9) XXXTentacion: "?"

12. (12) Avicii: "Avici (01)"

13. (16) Fricky "Aqua aura"

14. (10) XXXTentacion: "17"

15. (14) Eminem "Kamikaze"

16. (11) Benjamin Ingrosso: "Identification"

17. (21) Felix Sandman: "Emotions"

18. (19) Juice Wrld "Goodbye & good riddance"

19. (15) Khalid "Sun city"

20. (29) The Chainsmokers: "Sick boy... this feeling"

Singlar:

1. (1) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

2. (2) Ava Max: "Sweet but psycho"

3. (3) Ariana Grande: "Thank u, next"

4. (5) Zara Larsson: "Ruin my life"

5. (6) Kygo featuring Sandro Cavazza: "Happy now"

6. (4) Stor featuring Jireel: "Säga mig"

7. (7) Dean Lewis: "Be alright"

8. (8) Victor Leksell: "Tappat"

9. (9) Smith & Tell featuring Swedish Jam Factory: "Forgive me friend"

10. (10) Lady Gaga: "Always remember us this way"

11. (15) Billy Eilish: "When the party's over"

12. (11) Lukas Graham: "Love someone"

13. (13) XXXTentacion & Lil Pump featuring Maluma & Swae Lee: "Arms around you"

14. (12) Alan Walker & Sophia Somajo: "Diamond heart"

15. (14) Post Malone & Swae Lee: "Sunflower"

16. (16) Marshmello & Bastille: "Happier"

17. (17) Imagine Dragons "Bad liar"

18. (19) Kodak Black featuring Travis Scott & Offset: "Zeze"

19. (18) DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B: "Taki taki"

20. (Ny) Aden & Asme: "Favela"

Källa: Grammofonleverantörernas förening