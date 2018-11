En uppsträckning, ett par ord av sanning eller den varma brisen från en hårfön. Kalla det vad ni vill, men Malmö Redhawks skärpa ställdes in efter två perioder. Laget vaknade till liv och insåg allvaret. Underläget med 0–2 på bortaplan mot Mora vändes till straffseger med 3–2.

Ibland får ett lag ta med sig det som får plats i packningen inför hemresan.

Så var det för Redhawks. Två poäng är inte fy skam med tanke på hur matchen gestaltade sig.

Tre klockrena stolpträffar under 40 minuter, men två försvarsbjudningar var på väg att sänka Malmö Redhawks.

Carl-Johan Lerby är beviljad hög kredit efter sin fina höstsäsong, det finns utrymme på slarvkontot. Dit får vi definitivt placera Moras första mål och även en bit av skuldbördan på det andra.

Duellerna på isen spelar roll. Det eviga mantrat. Speciellt gäller det att vinna kampen framför kassarna.

Något som Redhawksspelarna säkert hade fått inpräntat i den andra periodpausen.

Albin Johansson slängde in pucken mot Morakassen. Trafik framför – och Arbogalånet noterades för sitt första SHL-mål.

Tobias Ekberg drog iväg en handledare från blålinjen. Emil Molin styrde in kvitteringen.

Mål som förtjänades genom ett intensivare arbete.

Axel Wemmenborn var tillgänglig igen efter avstängningen och gick rätt in i laget.

Tillbaka var också Max Görtz och Emil Molin.

Frederik Storm, Marcus Sylvegård och Martin Janolhs fick följa matchen på tv.

Så är det med sexton forwards i truppen.

Görtz hade varit åsidosatt i tre SHL-matcher och inte spelat sedan den 3 november mot Färjestad.

Mot Mora fick han drygt tolv minuters istid.

Konkurrensen kan sporra.

Konstantin Komarek fick se speltiden krympa till under tio minuter, men kallades in under fanorna lagom till straffläggningen. Han var säkerheten personifierad. Dessförinnan hade också Johan Olofsson fått utdelning, han var en av dem som prickade stolpen under ordinarie matchtid, men sin straff satte han i nättaket.

Eftersom Mora brände sina försök var det Johan Olofssons straff som var den avgörande och räknas in i statistiken.

Därmed har Olofsson gjort fyra mål, Molin nådde också samma siffra. Även Konstantin Komarek står på fyra mål. Bröderna Sylvegård, Marcus och Emil, leder den interna skytteligan med sex mål vardera.

Efter 20 av 52 omgångar.

Johan Olofssons toppade förra säsongen Redhawks målliga med sina tretton mål.

En liknande notering lär räcka långt även det här spelåret.