Få länder med samtyckeslag

Fakta

Amnesty har jämfört våldtäktslagstiftningen i 31 europeiska länder.

Sverige anslöt sig till den grupp länder i Europa som har en samtyckeslag den 1 juli. Irland, Storbritannien, Belgien, Cypern, Tyskland, Island och Luxembourg har en liknande lagstiftning.

De övriga 23 länder som Amnesty granskat definierar våldtäkt utifrån om det förekommit våld, hot om våld, tvång eller om offret varit oförmöget att göra motstånd.

Enligt en studie från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har var 20:e kvinna över 15 år i EU blivit våldtagen, omkring nio miljoner kvinnor.

Källa: Amnestys rapport "Right to be free from rape"