Håkan Engström om högtiden det inte ljugs om.

Hur var det för dig? Festveckan? Baksmälla idag? Var det värt det?

Bland kalenderårets extas-dagar intar Black Friday en särställning. Det är den enda av årets köpfester som ingen ens låtsas kunna knyta an till en tradition med religiös eller politisk bakgrund.

Vi kan ondgöra oss över de kommersiella jippon som heter mors och fars dag, men förr eller senare påtalar någon att innan mors dag exploaterades kommersiellt fanns en välgörenhetstanke, helt fri från tankar på kommers. Och även om själva namnen inte förpliktigar, så berättar namnen mors dag och fars dag om andra värden än att vi ska lätta på plånboken och mata maskinen.

Så är det inte med Black Friday. I Sverige är detta en shoppingdag, punkt. Den påminner om annandagsrean, men med den skillnaden att vi på Black Friday shoppar som om det inte fanns någon förstadag. Det finns det inte heller. I ursprungslandet USA infaller Black Friday dagen efter Thanksgiving, en viktig helgdag då man av tradition hållit stängt i butikerna. Efter detta avbrott i vardagslunken blir det brakfest i köptemplet när julhandeln går igång just denna klämdag.

Det finns en logik i den amerikanska almanackan. Man kan låta diskmaskins- och golfbagsköpet ingå i en nationell berättelse.

I Sverige? Här sitter ungarna vid mellanmålet på dagis och resonerar med tålmodiga fritidsledare och pedagoger. Vad handlar Black Friday om, egentligen?

Den handlar om gemenskap, säger barnen. Om att träffa nära och kära. Om fred på jorden. Om att tänka på de andra, på dem som inte har det så bra. Eller?

Nej, så säger inga barn. Det finns inget egentligen. Allt som finns är kommersen, ohöljd och oblyg.

Men det kanske är bra? Vi hycklar inte, vi säger som det är. Vi skapar och bejakar köpfester, där allt går ut på att få så mycket prylar som möjligt för våra mer eller mindre surt förvärvade slantar? Ingen ideologisk överbyggnad, inget religiöst eller tillkämpat humanistiskt humbug. Bara: show me the money!

Jag tror inte det. Att ljuga för sig själv kan vara bra; i lögnen formulerar vi ett ideal, något att sträva efter. Att ljuga är att reflektera över rätt och fel, över det eftersträvansvärda och det sunkiga.

Det händer saker med oss människor när vi samlas kring kommers. Vi pressas till att köpa saker vi inte behöver och ibland inte ens vill ha.

Ja, att påtala detta är att moralisera. Det väcker vårt dåliga samvete. Men är det verkligen så dumt? En människa som inte kan drabbas av dåligt samvete är en drogad människa. "[They] keep you doped with religion, sex and tv" sjöng John Lennon, en av 1970-talets stora moralister och stora hycklare, i låten "Working class hero".

Black Fridays snabba genombrott i Sverige har väckt en motreaktion, inte bara hos gamla proggare utan framför allt hos den "medvetna" yngre urbana medelklass som omgivningen kallar hipsters. De ser problemet med den oreflekterade överkonsumtionen och svarar med att skapa nätverk och kampanjer som White Monday, som går ut på att för miljöns skull inte handla något alls under Black Friday-veckan och att resten av året styra om konsumtionen till rättvisemärkta varor och ännu hellre till second hand. Ska det köpas nytt? Köp kvalitet, undvik slit-och-släng.

Attityden kan uppfattas som von oben och självrättfärdig, och den retar en och annan. Finns det något mer outhärdligt än en självutnämnd middle class hero som ser ner på sina medmänniskor? Kanske inte. Men det betyder inte att den outhärdlige inte har rätt.

Rädslan för moralism, det vill säga tron att det finns högre värden som inte är specifika för individen utan faktiskt är bra för samhället i stort, är utbredd. Var och en har rätt till sin sanning. Att pracka på sin egen moral anses möjligen vara värre än att under press kränga varor som ingen behöver.

Black Fridays problem är inte enbart konsumenternas problem, det är också handelns. De ständigt återkommande rea-kampanjerna, sporrade av konkurrensen inte minst från e-handeln, drabbar handeln hårt. Marknaden biter sig i svansen, med alla dessa "midseason sales".

Så när en del butiker ansluter sig till White Mondays agenda och håller stängt på Black Friday finns säkert ett inslag av hyckleri: de stänger butiken inte enbart för att de tror på högre värden, utan också för att slippa slumpa ut varor till ett pris som ligger livsfarligt nära inköpspriset.

Det är en rimlig hållning. Men jag önskar att fler sa det rätt ut: vi har inte råd att erbjuda Black Friday-priser. Och i det långa loppet har du inte råd att köpa.