"Röjar-Ralf" nosar på nytt biorekord

Disneys nya film "Röjar-Ralf kraschar internet" lockade en stor biopublik under thanksgivinghelgen i Nordamerika. Filmen drog in 55,7 miljoner dollar under fredagen och lördagen och totalt 84,6 miljoner dollar under högtidens fem dagar, skriver Variety . Bara Disneyfilmen "Frost" har lockat en större publik under thanksgiving.