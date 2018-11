Utmanaren Linnea Henriksson tar sig in på listan med sin tolkning av Charlotte Perrellis "Hero" från "Så mycket bättre". Därmed petar hon ut Perrellis tolkning av Henriksson. First Aid Kit tronar vidare i topp medan Takida avancerar till en andraplats.

1. (1) First Aid Kit: "Fireworks"

2. (5) Takida: "Master"

3. (2) Robyn: "Missing u"

4. (4) Molly Sandén: "Större"

5. (3) Miss Li: "Beautiful"

6. (6) Sabina Ddumba: "Small world"

7. (7) Tomas Andersson Wij: "När solen färgar juninatten"

8. (8) Chris Kläfford: "Sober"

9. (9) Uno Svenningsson: "Det blir ljusare igen"

10. (Ny) Linnea Henriksson: "Hero"

Utmanare:

Zara Larsson: "Ruin my life"

Christer Sjögren: "Pappas låt"

The Tallest Man on Earth: "Down in my heart"