Dilba gör comeback – släpper ny singel

Artisten Dilba slog igenom med dunder och brak 1996 med sitt självbetitlade debutalbum och hitlåten "I'm sorry". Efter några år utanför rampljuset är det nu dags för ny musik. "I remember U" är precis som tidigare skriven av Dilba själv, men soundet är nytt och hon beskrivs i ett pressmeddelande från skivbolaget som "en modern Norah Jones".

Senast Dilba släppte ny musik var det låten "Try again", som hon tävlade med i Melodifestivalen 2011 och som sedan gick direkt in på förstaplatsen på Ituneslistan. I delfinalen i Luleå slutade Dilba dock på sista plats. Sedan dess har hon jobbat i it-branschen, men är nu aktuell med nya singeln, som släpptes 23 november.