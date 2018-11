Sport

Lugitränaren hyllade sin unga stjärna: ”The sky is the limit”

Lugis Alfred Jönsson var regissören när Önnered kördes över.

– The sky is the limit för Alfred, sa Lugitränaren Tomas Axnér efter bortasegern med 36–27.

20-åringen gjorde stundtals som han ville. Alfred Jönsson visade upp sin breda repertoar.