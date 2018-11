Phil Collins till Sverige

Phil Collins tar sin "Still not dead yet – live"-turné till Sverige nästa år. Den 12 juni kommer den forne Genesis-stjärnan till Stockholm för en konsert.

Exakt var i Stockholm Phil Collins ska spela kommer att offentliggöras den 3 december. Biljetterna till konserten släpps sedan den 6 december.

Phil Collins började som trummis i Genesis 1970 och tog sedan också över mikrofonen efter Peter Gabriel. Han har också haft en framgångsrik solokarriär med hits som "In the air tonight", "Easy lover" och "Another day in paradise".