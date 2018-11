Två bilstölder i kommunen samma helg

Under helgen har två bilstölder anmälts i Vellinge kommun. I samband med en av stölderna försvann också verktyg för stora summor.

Under fredagskvällen har tjuvar tagit sig in på en byggarbetsplats vid Steglarpsvägen i Östra Grevie. De okända personerna har därefter brutit upp en container och stulit verktyg till ett sammanlagt värde av 86 000 kronor. I containern låg också nycklarna till en personbil, som stod parkerad på området och som också stals. Under lördagen hittades fordonet vid Grevievägen.