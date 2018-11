Kina utreder kontroversiell genforskare

Kinesiska myndigheter har påbörjat en utredning av den genforskare som påstår sig ha ändrat arvsmassan på två nyfödda spädbarn. Samtidigt fortsätter forskarsamhället, inklusive forskarens eget universitet, att fördöma forskningen.

Forskaren He Jianku berättade om sitt "försök" – på Youtube. Där påstod han att han låtit förändra arvsmassan på ett nyfött tvillingpar, Lulu och Nana. Med hjälp av så kallad crispr-teknik ska forskaren ha förändrat arvsmassan så att barnen blir motståndskraftiga mot hiv, det vill säga det virus som orsakar aids.

"Jag förstår att mitt arbete kommer att bli ifrågasatt, men jag tror att familjer behöver den här teknologin. Och jag är beredd på att få kritik för det här", uppger Reuters att han sade i den publicerade videon.

Att förändra den mänskliga arvsmassan på konstgjord väg och låta det förändrade embryot utvecklas till en individ är ytterst kontroversiellt och är förbjudet i de allra flesta länder. Det har, så vitt man vet, aldrig tidigare hänt.

Kritiken mot He Jiankus forskning lät inte vänta på sig.

"Om detta stämmer vore det högst oansvarigt, oetiskt och ett farligt användande av (den här) genförändringstekniken", sade Kathy Niakan, expert på Francis Crick Institute i London.

Den institution som forskaren är knuten till, The Southern University of Science and Technology i Shenzhen, Kina, uppger att forskaren har varit på obetald ledighet sedan i februari och att han inte väntas tillbaka förrän 2021. Universitetet påstår dessutom att det inte känt till forskarens tilltag.

"Southern University of Science and Technology kräver att vetenskaplig forskning rättar sig efter nationella lagar och regler och att den respekterar och håller sig till internationell etisk standard", skriver universitetet i ett uttalande.

Kinesiska myndigheter säger sig ha påbörjat en utredning, samtidigt som forskaren själv tycks vara försvunnen alternativt ha gjort sig oanträffbar.

Innan dess hade han kontakt via e-post med nyhetsbyrån Reuters, för vilken han uppgav att han planerade att dela med sig av sin forskning under ett vetenskapligt forum i veckan, och att han planerar att låta forskningen genomgå vedertagen granskningsprocess (peer review) innan den publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

I dagsläget är det dock ingen som vet om He Jianku verkligen har gjort det han påstår sig ha gjort. Frågetecknen är många.

Samtidigt är detta inte första gången som kontroversiell forskning kommer från Kina. År 2015 framkom att kinesiska forskare hade förändrat mänskliga embryon genetiskt, något som fick forskare i andra länder att kräva ett moratorium – tillfälligt stopp – för forskning som syftar till att förändra den mänskliga arvsmassan på konstgjord väg.