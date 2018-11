De började spela ihop som femåriga fotbollsknattar. Nu är kompisgänget från Höllviken kvalificerade för U17 division 1.

Det har varit minst sagt en bra säsong för Höllviken BK:s U16-lag. Killarna lyckades under året kvalificera sig för A-slutspel i den Nationella U16-serien vilket innebär att de är ett av de 24 bästa 16-årslagen i Sverige. Inför 2019 kommer de även att få spela i U17 division 1 vilket är den näst högsta nivån i Sverige.

– Det är roligt för under året har vi varit på samma nivå som Malmö FF och Trelleborgs FF spelar på. Det är väldigt ovanligt för ett Höllvikenlag, säger tränaren Frans Svensson.

Det är tisdag kväll och kylan biter, men på konstgräsplanen vid Höllvikens IP håller spelarna värmen uppe. Sedan ett par veckor tränar 16-åringarna ihop med U19-laget samt med A-laget.

Vad som gör framgångarna extra roliga är att 16-åringarna är vänner sedan barnsben. De har spelat ihop sedan de var femåriga fotbollsknattar.

Kalle Ingesson har vaga minnen från det där första året.

– Några av killarna gick jag i dagis ihop med. De andra lärde jag känna här. Vi är kompisar allihop. Många träffas även hemma. Flera av oss går på samma skola.

Är det en fördel eller nackdel att vara kompisar på plan?

– Jag tror det är bra. Vi känner varandras styrkor och svagheter. De flesta andra i division 1 är klubbar med en helt annan elitsatsning. Höllviken är bara en liten by, så det känns stort.

Tränaren Frans Svensson har också varit med ända från början och sett knattarna utvecklas till skickliga spelare. Han har sin teori till framgångarna.

– Vi har duktiga, dedikerade spelare som varit villiga att träna. Och så är vi många spelare på olika nivåer. Vi har tappat åtta killar under åren till elitklubbar och ändå lyckas vi med det här. Det är först under de sista åren som vi har nivåindelat matcher och träningar. Alla har fått hoppa in överallt. Vi har varit duktiga på att låta dem spela på olika positioner. Så att man inte blir ytterback när man är tio år och sedan får man alltid vara det.

Är det något som utmärker laget?

– Vi är väldigt organiserade, skolade, brukar de som tittar säga.

Vad betyder framgångarna för Höllviken som klubb?

– Jag hoppas att yngre spelare ser att man inte behöver åka iväg till ett elitlag när man är ung. Man får en bra utbildning i denna klubb också.

Division 1-spel innebär tuffare träning och längre resor till bortamatcher.

– Det är killarna själva som får bestämma om de vill satsa. De har börjat gymnasiet och det är mycket annat som ska hinnas med, säger Frans Svensson.

Men Kalle Ingesson är övertygad om att de flesta vill fortsätta.

– Vi spelar för att vi har så roligt.

Han går själv i ettan på naturvetenskapliga programmet på Sundsgymnasiet. I våras började han dessutom köra rally och har redan haft flera tävlingsframgångar. Som 16-åring måste han ha sin pappa med i bilen. Det blir en form av övningskörning med handledaren som co-driver.

– Jag har synkat med vår tränare så att jag kan göra både och. Jag kommer att fortsätta så länge jag tycker det är roligt.