Tidigare Melodifestivalvinnaren: Ostoppbar

Fakta

Deltävling 1 Göteborg 2/2

Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

Nano: "Chasing rivers"

Mohombi: "Hello"

Zeana featuring Anis Don Demina: "Mina bränder"

Arja Saijonmaa: "Mina fyra årstider"

High 15: "No drama"

Wiktoria: "Not with me"

Deltävling 2 Malmö 9/2

Andreas Johnson: "Army of us"

Hanna Ferm & Liamoo: "Hold you"

Malou Prytz: "I do me"

Oscar Enestad: "I love it"

Jan Malmsjö: "Leva livet"

Vlad Reiser: "Nakna i regnet"

Margaret: "Tempo"

Deltävling 3 Leksand 16/2:

Dolly Style: "Habibi"

Martin Stenmarck: "Låt skiten brinna"

Jon Henrik Fjällgren: "Norrsken"

Omar: "Om igen"

The Lovers of Valdaro: "Somebody wants"

Lina Hedlund: "Victorious"

Rebecka Karlsson: "Who I am"

Deltävling 4 Lidköping 23/2:

Arvingarna: "I do"

Anton Hagman: "Känner dig"

Ann-Louise Hanson: "Kärleken finns kvar"

Bishara: "On my own"

Pagan Fury: "Stormbringer"

John Lundvik: "Too late for love"

Lisa Ajax: "Torn"