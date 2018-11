Baryard vill se Springsteen efter Gates

Fakta

Hoppning:

Internationella ryttare: Bertram Allen, Irland, Lauren Hough, USA, Jennifer Gates, do, Geir Gulliksen, Norge, Nicola Philippaerts, Belgien, Olivier Philippaerts, do, Harrie Smolders, Nederländerna, Janika Sprunger, Schweiz, Marlon Modolo Zanotelli, Brasilien.

Svenska ryttare: Malin Baryard Johnsson, Peder Fredricson, Fredrik Jönsson, Henrik von Eckermann, Irma Karlsson, Petronella Andersson, Evelina Tovek, Stephanie Holmén, Jonna Ekberg.

Dressyr:

Internationella ekipage: Isabell Werth/Weihegold, Tyskland, Dorothee Schneider/Sammy Davis Jr, do, Helen Langehanenberg/Damse, do, Edward Gal/Zonik, Nederländerna, Madeleine Witte-Vrees/Cennin, do, Daniel Bachmann Andersen/Don Olymbrio, Danmark.

Svenska ekipage: Patrik Kittel/Delaunay, Therese Nilshagen/Dante Weltino, Tinne Vilhelmson Silfvén/Don Auriello, Juliette Ramel/Wall Street.

Fälttävlan:

Storbritannien: Rosalind Canter, Fiona Kashel, Alice Pearson, Georgie Strang.

Tyskland: Ingrid Klimke, Andreas Ostholt, Peter Thomsen, Jan Matthias.

Sverige: Niklas Lindbäck, Anna Freskgård, Malin Josefsson, Hanna Berg.

Australien/Nya Zeeland: Lissa Green, Bill Levett, Lucy Jackson, Jesse Campbell.