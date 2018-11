Budget 2019: Så vill Vellingeborna att politikerna ska satsa pengarna

Sjukvård, äldre och skola. Det är tre områden som politikerna bör prioritera nästa år – om Vellingeborna får välja. Ikväll ska budgetbesluten debatteras i fullmäktige.

Lena Karlsson, Vellinge tätort. Bild: Micaela Landelius

Lena Karlsson: "Sjukvården och skolan. Vården är under all kritik, och det är viktigt att barnen får en bra skolgång. Det blir också fler äldre invånare i kommunen under de närmaste åren. Man märker ökningen redan nu, så det behövs mer satsningar för dem."