Carina Berg återupplivar "Här är ditt liv"

Fakta

Bygger på amerikanska programmet "This is your life", som sändes för första gången i tv 1952. Bland gästerna fanns namn som Jayne Mansfield, Helan och Halvan och Johnny Cash, men även mindre kända personer med intressanta livsöden.

I ett omskrivet avsnitt 1953 blev gästen Kiyoshi Tanimoto, en överlevande efter Hiroshimabomben, "återförenad" med en av piloterna från planet som släppte atombomben.

Varianter har sänts i flera länder, bland annat Storbritannien, Australien, Frankrike, Norge, Danmark och Sverige.

Den svenska versionen "Här är ditt liv" med Lasse Holmqvist (1930–1996) sändes inför storpublik på lördagskvällar 1980–1991. Programmet bjöd in kända svenskar som Lill-Babs, Sven Tumba, Harry Schein, Birgit Nilsson och Tage Danielsson.

Återkom 1995 som "Ett sånt liv" med Ingela Agardh, och åter med originalnamnet 2009–10 med Ingvar Oldsberg som programledare.