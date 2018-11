Företagare tar få digitala risker

Fakta

Intraprenörskap handlar om hur redan etablerade företag och organisationer förmår att förnya sig. Ofta handlar det om att skapa nya produkter och tjänster men det kan också vara nya organisatoriska lösningar, strategier eller affärsmodeller.

Forskare vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet har via Ipsos hämtat in 4 095 svar under perioden juni till augusti 2018. Målgruppen var anställda inom privat och offentlig sektor.

Datan visar bland annat att män representerar strax under 70 procent av alla aktivt ledande intraprenörer.

En övervägande del, 54 procent, av projekten inom privat sektor kommer från enskilda anställda som tar på sig uppgiften till digital förnyelse.

I offentlig sektor är samma siffra 42 procent. Mer av initiativen där kommer i stället från chefen, 48 procent.

Källa: Intraprenörskompassen 2018