Svedala ligger i botten när det gäller personaltäthet i skola och förskola och lärarfacken varnar för att personalen far illa.

Det ledde till debatt om mer pengar till skolan när fullmäktige behandlade budgeten inför 2019.

Skolan och förskolan är kommunens största verksamhet och väntas nästa år kosta 557 miljoner kronor.

Inför årets budgetdiskussioner har flera lokala fack varnat för att personalens arbetsbelastning är hög. Kritik kommer bland annat från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund som organiserar lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Jämfört med riksgenomsnittet har Svedala halkat efter allt mer vad gäller personaltäthet.

Av landets 290 kommuner var det bara 25 som hade lägre lärartäthet i grundskolan än Svedala under 2017. I förskolan var det bara 20 kommuner som hade lägre personaltäthet.

Peter Henriksson (Älska Svedala) ansåg att det är dags att börja tala ”om elefanten i rummet”.

– Studieresultaten har visserligen blivit bättre. Men Svedala ligger sämre jämfört med andra kommuner när det gäller ekonomiska anslag, lärartäthet och sjukfrånvaro. Satsar vi tillräckligt på skolan? Det kan vara dags för ett omtag.

Frågan ledde förra året till beslut om att under fyra år satsa 2,6 miljoner kronor extra per år på personalförstärkningar inom grundskolan.

Inför årets budget ville den styrande borgerliga femklövern satsa ytterligare en halv miljon kronor per år på grundskolan, medan Socialdemokraterna istället vill satsa två miljoner årligen på barnomsorgen.

– Vi har högre sjuktal inom förskolan än i skolan och personaltätheten är lägre än genomsnittet i landet. Därför vill vi nu göra motsvarande satsning på förskolan som föra året gjordes på skolan, sade Jesper Sennertoft (S).

Hans Järvestam (M):

– Vi är oeniga om två miljoner kronor i en utbildningsbudget som omfattar 557 miljoner kronor. Jag tror nog att vi kan inrymma det vi är eniga om inom den summan.

Linn Rydberg (L) tog upp ungas psykiska hälsa.

– Den är sämre i Svedala än genomsnittet i Skåne. Kommunen behöver öka anslagen, sade hon.

Statistik från Rådet för främjande av kommunala analyser visar att Svedala de senaste åren gått från att ha satsat mer pengar på elevhälsovård per grundskoleelev till att numera ligga under riksgenomsnittet. 2017 satsade kommunen 3 255 kronor per elev mot 3 571 kronor i landet som helhet.

När fullmäktige gick till beslut var det femklöverns lägre anslagsökning som vann majoritetens gehör.

Kostnaden för att driva Svedala kommun blir cirka 1,1 miljarder kronor och ytterligare 325 konor i investeringar 2019-21. Det innebär att den kommunala låneskulden, som redan ligger långt över genomsnittet för kommuner, kommer att öka ytterligare.

Ett fåtal fullmäktigeledamöter tog upp den ökade skuldsättningen som ett framtida problem. Men ingen föreslog höjd skatt för att slippa låna till investeringar.

Därmed blir kommunalskatten nästa år oförändrad 30,93 kronor per intjänad hundralapp inklusive landstingsskatt. Det är lägre än riksgenomsnittet på 32,12 kronor.