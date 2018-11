Kultur

Nicolas Roeg (1928–2018): Egenartad filmberättare med stort inflytande

Michael Tapper om den brittiske filmregissören som gav oss ""Don't look now", "Walkabout" och "The man who fell to earth".

Den brittiske filmregissören Nicolas Roeg (1928–2018) är känd för verk som ”Walkabout” (1971), ”Rösten från andra sidan” (1973) eller ”The man who fell to earth” (1976). Bild: Jonathan Short Steven Soderbergh, Danny Boyle, Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan; listan är lång över de som tagit intryck av Nicolas Roegs filmer. Ändå är han en regissör vars meritlista från de senaste 35 åren få har sett. Under 1970-talet var han däremot ett stort namn med filmer som ”Walkabout” (1971), ”Rösten från andra sidan” (”Don’t look now”, 1973) eller ”The man who fell to earth” (1976).