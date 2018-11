Inte helt oväntat får även den kommande legofilmen "The Lego movie 2: The second part" också ett eget spel.

Det är som vanligt brittiska TT Games som står för utvecklingen, och "The Lego movie 2 videogame" bygger på händelserna i filmen.

Designchefen Arthur Parsons utlovar fantastiska miljöer, knasiga fordon och otroliga varelser i en öppen spelvärld med pussellösning och klossbyggande.

Spelet släpps nästa år till konsoler och pc.