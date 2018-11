Ronnie Spector återförenad med Ronettes

Ronnie Spector och hennes syster Estelle Bennett samt kusinen Nedra Talley befinner sig på turné. Det är första gången gruppen The Ronettes framträder tillsammans sedan 1970-talet.

60-talsgruppen The Ronettes släppte 1963 monsterhiten "Be my baby", men karriären fick ett abrupt slut när huvudsångerskan Veronica "Ronnie" Bennett gifte sig med producenten Phil Spector 1968. Då hade han av svartsjuka redan sedan flera år hindrat henne från att spela in nya låtar.

I en stor intervju i tidningen People berättar Ronnie Spector återigen den välkända historien om hur Phil inte lät henne lämna huset och kontrollerade allt hon gjorde genom att installera kameror i varje rum. När han fortfarande lät henne spela in musik fick hon sitta i ett rum avskilt från de andra i gruppen. Den enda som hon fick umgås med var flickvännen till Spectors assistent, Sonny Bono. Hon och Cher blev nära vänner, berättar Ronnie Spector.

– Folk förstår inte varför jag stannade så länge. Men när du är kär och den personen har gjort dig känd. Det finns många skäl. Jag känner att jag nu kan säga åt andra kvinnor att om de är i dåliga förhållanden, hitta någon som hjälper dig ur det. Det kan vara en mamma eller en bästa vän, säger hon.

Efter skilsmässan 1974 försökte Ronnie bygga upp sin karriär på nytt. Nu är hon aktuell med en julshow med The Ronettes, som fortsätter med en vanlig turné i vår.