Det är beundransvärt att Björn Wiman skriver om vår tids ödesfråga från så många perspektiv som möjligt och så ofta han kan. Men frågan skulle vinna på att han skärper konfliktlinjerna, skriver Jonas Gren.

Björn Wiman BOKEN. Sent på jorden – 33 tankar om världens största nyhet. Atlantis.

I en föreställd framtid, där Amazonas brunnit och haven höjts en meter, hör jag min dotter fråga: ”varför gjorde ni ingenting?”. Hon kommer vid seklets mitt att vara 34 år.

”Ja du”, lyder mitt fantiserade svar, ”sjukdomsinsikten fanns. Vi var väl lite som Steve Jobs – han som skapade telefonen du nu har inopererad i din hjärna: Han visste att han var sjuk, men tron hindrade honom från att söka vård i tid. Den sekulära religionen när du var barn hette ekonomisk tillväxt. Vi ville inte dö, vi ville bara inte förlora våra privilegier.”

Förhoppningsvis behöver samtalet ovan aldrig äga rum. Vem vet, kanske kommer framtidens människor att se tillbaka på 2020-talet som början på Den stora transformationen? Åren då världsekonomin ställde om och blev om inte fossilfri så fossilsnål? Ingen vet, och faktum är att framtiden förblir oskriven. Den skrivs av oss, nu. I detta turbulenta tidevarv då inte bara jordsystemet skälver men det politiska. Konservativa krafter drabbar samman med mer eller mindre progressiva.

Avgörande för konstruktionen av framtid är, tror jag, vilka strider som utkämpas. Av vem, och för vad? I svensk kulturdebatt skär en tydlig gräns mellan De uppgivna och De som strider.

Författaren Therese Uddenfeldt tillhör den förstnämnda gruppen. Hon slog i Dagens Nyheter i våras ett slag för hopplösheten och ödmjukheten inför naturen: vi måste inse att civilisationen som vi känner den är död (Dagens Nyheter 7/5). Utifrån författaren och Irak-veteranen Roy Scrantons starka och provocerande essä ”Learning to die in the Anthropocene” (City Lights Books) målade Uddenfeldt upp bilden: Vi är dömda. Vi ska dö i en ödelagd värld. Allt annat är fåfängt hopp.

I Aftonbladet nyligen återfanns en variant av samma tanke. Sven Anders Johansson polemiserade mot ett par nyutkomna klimatengagerade böcker: ”Sent på jorden – 33 samlade krönikor från 2012–2018” av Björn Wiman och ”The progress of this storm – nature and society in a warming world” (Verso) av Andreas Malm.

Johansson värjer sig mot den påstådda tvärsäkerheten i respektive författares verk. Han menar att Wiman utifrån ett liberalt och Malm från ett marxistiskt perspektiv torgför vattentäta program för klimatkrisens lösning. ”Hur vore det med lite mer ödmjukhet i stället? Inse att kontrollen inte ligger hos ’oss’, att ’naturen’ inte är så lätt att ringa in.”, skriver Johansson.

Ödmjukhet, alltså. Årets julklapp i den stora gåvoekonomi som är det offentliga samtalet. Annie Lööf och Stefan Löfven nyss, någon som minns svallvågorna av utlovad ödmjukhet när de tog på sig sina sonderingsuppdrag?

Klart att vi små människor ska vara ödmjuka inför politikens, världsrymdens och jordklotets storheter.

Men att DN:s kulturchef Björn Wiman ägnar sig åt tvärsäkerhet är en märklig tanke. I ”Sent på jorden” får läsaren följa Wiman stirrande ner i klimatfrågans avgrund, och hur avgrunden stirrar tillbaka. Med åren stegras paniken. Men predikan, som Sven Anders Johansson kallar det? Snarare får vi följa ett sökande. Bokformatet är klart begränsande. Hur kul är det att läsa 33 jämntjocka, faktaspäckade krönikor i en följd? Men uppsåtet är inget annat än beundransvärt. Att tjata om ödesfrågan från så många perspektiv han orkar, så ofta han orkar, i Sveriges största dagstidning.

Min stora undran är: var drar Wiman upp konfliktlinjerna? Ibland skär den mellan fossilbolagen och resten. På ett ställe ritas linjen mellan oss ”som älskar livet” och ”en irrationell, apokalyptisk högerradikalism”. Alltså: en slags god upplyst människa mot de onda orcherna som huserar i kommentarsfält och nationalistpartier.

Jag tror att det är förenklat. Det finns ingen god, upplyst generell hållning i klimatfrågan. Det jobbiga med problemet är att allt som byggt detta välstånd står på spel.

Vi behöver prata om kapitalismens behov av att växa.

Den av Johansson kritiserade Andreas Malm – som inte heller han saknar ödmjukhet inför jordklotets krafter, snarare tvärtom – säger det tydligt i sin bok ”Fossil capital – the rise of steam power and the roots of global warming” (Verso): Klimatfrågan står och faller med giftermålet mellan tillväxtundret och den fossila energin.

En snabb avveckling av fossilsamhället betyder inget annat än tack och godnatt för framsteget som vi känner det. Det storskaliga, expansiva projektet att skapa välfärd med hjälp av expansion, ökad världshandel och därpå följande utvinning har nått vägs ände.

Jag har inga aktier vare sig i undergångs- eller tillväxtbranschen. Men bevisbördan vilar tung på dem som önskar kombinera ökad försäljning av flygplan, oljeplattformar, flygresor, joggingskor, asfalt – varje industriell produkt – och samtidigt minska slitaget på jorden.

En rimligare strategi vore just ödmjukhet. Att backa tillbaka, inse att de rika segmenten i samhället redan har nog, att det handlar om fördelning av de bränslen som återstår att bränna.

Klimatkrisen är ingen naturkris, det är en social kris. Dagens politiska ledare lyckas inte med det mest grundläggande för ett samhälle: att dela på det utrymme som är långsiktigt bärkraftigt att utnyttja. Vi behöver varken fler tagelskjortor eller debatter om vems ödmjukhet som väger tyngst. Vi behöver politik. Stora politiska reformer, ja en slags världsomspännande revolution.