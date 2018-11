MFF

En skakad MFF-tränare: ”Det såg illa ut men vi lever”

Malmö FF kom igen och räddade oavgjort mot Genk. Besiktas vände och vann mot Sarpsborg. Europa League-gruppen lever in i sista omgången för samtliga fyra lag.

– The game is not over, sa Uwe Rösler.

Uwe Rösler hade en del att fundera på under matchens första timme. Bild: PETTER ARVIDSON En trots allt nöjd MFF-tränare efter det tuffa hemmamötet mot Genk. Men det var med en allvarlig min som han försökte förklara 2-2 mot gruppettan och de belgiska ligaledarna.