Ian Isiahs känsla för stil

Isiah har upptäckt att med masker kan man både behaga och protestera.

Ian Isiah R&B. Shugga sextape (vol. 1).

Ian Isiah skyller sin första misslyckade uppkörning på de de höga klackarna han hade på sig i bilen. Skorna var så tunga att de fick honom att trycka för hårt på gasen.

Om hans känsla för stil inte helt funkade i körskolan, kommer den desto mer till sin rätt i musiken. Med "Shugga sextape (vol. 1)", det första större släppet sedan han debuterade med ett mixtape i 2013, hoppas sångaren att kunna nå en publik även utanför New Yorks nischade konst- och klubbkretsar.

Det är inte alla som ständigt kan ändra frisyr – från durag med utstickande flätor till blonda, långhåriga peruker – och ändå genast bli identifierad. Nattlivsprofilen Ian Isiah från New York, också känd som Big Shugga, har sina kännetecken: de ljusa linserna, de kluvna ögonbrynen och glitternaglarna. Hans star quality bekräftas ytterligare när han öppnar munnen. Först skymtas tandsmyckena i guld, sedan kommer en ström smarta one-liners och sedan kommer falsetten.

"Very street, but very sweet," är ett sätt han beskriver sig själv. I kärnan av hans musik finns r&b, en genre som han förhåller sig till med ömhet och ett öppet sinne. Whitney Houston räknar han bland sina stora förebilder, men inspiration hämtas också från gangstarap och nutida r&b. Det "vagt bekanta" är lite av Isiahs signum men på "Shugga sextape" är samtidsimitationen mer subtil än tidigare, förtjusningen för kollegor som The-Dream inte lika explicit, som om han bestämt sig för att vägen till den breda massan går via en smalare stig.

Tillsammans med artister som Blood Orange, Kelela, Le1f och Mykki Blanko rör Ian Isiah sig i kretsar där mode, musik, konst och identitetspolitik ofta överlappar. Bland annat förknippas han med GHE20G0TH1K, en omskriven klubbkväll i New York som också betraktas som en subkulturell rörelse. Han är även knuten till Hood By Air, ett inflytelserikt klädmärke vars filosofi Isiah beskrivit som: "det handlar om att inte ändra på den du är, ens när du stiger in i en ny miljö, utan att istället låta den nya miljön förstå dig" – ord som ekar i öronen även när man lyssnar på hans musik.

Låten "Bleach report" inleds med en sampling från en intervju där Little Richard avslöjade hur han brukade använda smink för att framstå mer feminin, och därmed mindre farlig, för att kunna uppträda inför en publik av vita kvinnor.

Idén om att experimentera med olika masker, antingen för att behaga eller protestera mot yttre förväntningar, är en röd tråd i Isiahs konstnärskap. Allvaret och leken går hand i hand här. I musiken märks rollspelet inte minst i överanvändningen av autotune som gör att man löpande blir osäker på vem det är som egentligen sjunger. (Spoiler: det är Isiah, det är Isiah, det är Isiah.)

En stor del av hans nya låtar kan, som albumtiteln antyder, lyssnas på i sängen. Andra, däribland dancehall-influerade "Killup", är riktade rakt mot klubben – hans hemmaplan. Det var på dansgolvet han blev upptäckt av Hood By Air-grundaren Shayne Oliver för några år sedan. "Han hittade mig som Jesus hittade till sina apostlar," har han sagt. Att skämta friskt och kärleksfullt med religiösa referenser kommer naturligt för Isiah, vars sångkarriär för övrigt började när han var fyra och någon i kyrkan gav honom en mikrofon.

På "Shugga sextape" samexisterar inslag av predikan och orgel med albumets teman av sex och queerhet utan konstigheter. Hans egen beskrivning av sina tidiga möten med musiken för tankarna till både sexuell och andlig extas: "Ljudet skapade en vibration. En rytm inuti mig som jag fortfarande inte kan förklara. Det är samma vibration som jag får av riktigt bra sex. Alltså, jag tror verkligen att musik, om den är tillräckligt bra, kan ge dig en riktigt kraftig orgasm."

Gospeln lever i hans låtar, i stämning och i samplingar, men också i den bemärkelse att han själv definierar all musik som ämnar att beröra på djupet som gospel.

"Jag vill borra mig in i din själ," har han förklarat i en intervju. "Jag vill att du ska komma över det faktum att jag har på mig bh, peruk och kortkort. Det är looken, men inom tre minuter vill jag att du släpper det och istället hör vad jag har att säga."