Nöje

Minnet av Per Jonsson dansas på scenen

Den internationellt erkände koreografen Per Jonssons liv och verk ekar genom "Rivers of Färila", en ny föreställning på Folkteatern i Gävleborg. – Jag har varit drabbad av Per Jonssons öde ända sedan han försvann 1998, säger dramatikern Mattias Brunn, som har skrivit och regisserar föreställningen.

Koreografen Per Jonsson fick aldrig se sitt nystartade danskompani framföra hans sista verk "Rivers of Mercury" inför publik. Han hittades död i sitt hem i början på december 1998, med avskedshälsningen "Dansa mina verk!".