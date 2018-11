Nu fyller Ivar Samrén 80 år

När Ivar Samrén från Ronneby den 29 november fyller 80 år kan han fira en karriär som toppchef på en rad ikoniska företag som via hemlandets Mölnlycke tog honom till toppen av SAS Service Partner, till SAS bolagsstyrelse och till toppen av ikoniska nederländska och danska företag.

Totalt har han haft ledande befattningar i 15 företag i åtta olika länder och suttit i styrelsen i 19 – från Japan och Europa till USA. Han är född i Ronneby och växte upp i en familj som hade en herrklädesaffär.

Efter skolan i Ronneby kom han till en handelsskola i Kalmar. Han inledde sin karriär som försäljare och försäljningschef i Mölnlycke utanför Göteborg, Tyskland och Holland. I 1970 fick hans resultat med moderna försäljningsstrategier den nederländska varuhuskedjan Magazin de Bijenkorf att anställda den då blott 31-åriga svensken till ny toppchef.

Magazin de Bijenkorf fick en modernare verksamhet och skördade framgångar som ett varuhus för ”good looking and good living”. Här formades också den ledarstil som Ivar Samrén 1984 tog med sig då han flyttade med familjen till Danmark för att sätta sig i chefsstolen hos SAS Service Partner. Företaget effektiviserades och resurserna flyttades ut till ”fronten, där man möter kunderna”. Samtidigt satt han även i bolagsstyrelsen för SAS.

Då SAS Service Partner 1994 såldes till Swiss Airs cateringföretag Gate Gourmet fortsatte Ivar Samrén som styrelseordförande.

Ivar Samrén började även arbeta för nederländska Van Leer Group Foundation som bland annat arbetar med utbildning av barn i Indien och Afrika. Det tillsammans med hans arbete som ordförande för Dansk-judiska museet har gjort att han belönats med Teddy Kollek Award i Israel – och tagit honom till talarstolen för Israels parlament Knesset.

Det nederländska kungahuset har gett honom utmärkelsen Oranje-Nassau Ordenen, och National Retail Merchant Association i USA har tilldelat honom en International Award för ”Outstanding contribution to the advancement of World retailing”.

Ivar Samrén är förmodligen den första svensken som förekommer i danskarnas Kraks Blå Bog. 2016 gav han ut sin självbiografi ”Ivar Samrén – I al diskretion”, med förord av tidigare folketingsledamoten Svend Jakobsen.

Ivar Samrén blev tidigt ledare, och var ordförande i alla elevkårer, från realskolan över gymnasiet till ekonomiska fakultet vid Lunds universitet.

Födelsedagen firas privat med familjen i bostaden i Köpenhamn.