Politiker i landet borde väl känna så stort ansvar att man slutat schackra om regeringsmakten. Av valresultatet kan man tydligt se att väljarna inte satsat på alliansen.

Skrota alliansen.

Skåneliberalerna skyller Liberalernas vikande siffror på Björklund. I stället för att arbeta för ett tydligt liberalt program hänger man kvar i alliansen och därmed följande Moderaterna. Därtill drabbades han hårt i den konflikt som seglade upp i partiet för ett par år sedan. Skulden till detta är alla liberalers. Inte enbart Björklunds.

Jag har hela mitt liv sympatiserat med och röstat på L/FP, dock utan att vara medlem. Vid det senaste valet röstade jag på Socialdemokraterna. Inte för att jag ville stödja dem utan för att jag ville göra en insats för att slippa högerpolitik i en eventuellt kommande regering. Jag skrev ett mejl till Jan Björklund där jag förklarade min ståndpunkt.

Det är framför allt den ekonomiska politiken jag är motståndare till. De senaste borgerliga regeringarna har metodiskt berikat de rika i enorm omfattning:

Fastighetsskatten slopades 2008. Lyxfastighetsägare i exklusiva områden tjänade hundratusentals kronor per år. Ägare av normala villor fick i de flesta fall nöja sig med mindre än 30 000 kronor per år. Statens tapp av intäkter skulle finansieras av en mindre fastighetsavgift plus reavinster vid försäljningar. Ägarna var klokare än politikerna. Man behöll sina villor. Nu värvar lobbyorganisationen ”Villaägarna” nya medlemmar för att få bort reavinstskatten som man nu kallar flyttskatt. De rika skall tjäna ännu mer.

Man införde rot och rut. Ovan nämnda fastighetsägare har jättestora bostadsytor och trädgårdar. Plötsligt får man bidrag i för i stort sett alla arbeten: städning, trädgårdsskötsel, reparationer med mera. Okej, tidigare sköttes dessa arbeten med ”svart” arbetskraft men nu har en del blivit vit. Även om städerskor och hantverkare betalar skatt så innebär inte detta någon förbättrad intäkt för staten. Dock kanske det förbättrar pensionsläget i framtiden.

Nästa stora bidragsreform är jobbskatteavdraget. Man menar att detta skall öka viljan att arbeta. Men vem tror att en riksdagsman med den ganska stora inkomsten de har skulle välja att leva enbart på bidrag. Ändå skall deras beskattning minska lika mycket som en sjuksköterskas.

Genom att noga arbeta om det liberala partiprogrammet bör liberalerna kunna attrahera nya väljargrupper. Exempel:

Genom formulering av ett nytt radikalt, väl genomarbetat program om vård och hälsa kan man attrahera vårdpersonal.

Ett nytt radikalt väl genomarbetat program inom skolan kan attrahera anställda inom skolsektorn.

Ett bra program för miljöarbete borde kunna attrahera miljövänner.

Strukturera integrationspolitiken. God information härom kan säkert fånga upp ”nya liberaler”.

Gör program för erforderlig upprustning av såväl försvar som för polis- och tullverksamheten. Se över lagstiftningen så att polisernas resurser kan utnyttjas bättre än idag.

Pensionärerna hanteras illa i politiken idag. Att se till att pensionärer får adekvat representation i politiken och att pensionärerna inte förblir de högskattebetare de är idag lockar säkert nya väljare.

Sluta fiska efter redan borgerliga väljare och framför allt: sluta att trakassera Björklund och visa förtroende för honom. Var glada att han vann striden för ett par år sedan.

Skapa en tydlig liberal politik och stimulera Centern att förtydliga sin politik.

Samarbeta med Annie Lööf, bilda regering med Centern. Sök stöd av förhoppningsvis Socialdemokraterna i vissa frågor och Moderaterna i andra. Se till att mandatperioden används till att omformulera Liberalernas politik.

Fram för liberal självständig politik och aktivt stöd till vald partiledare och ner med alliansen.

Ivan Dovrén

Ivan Dovrén är liberal i själ och ande, dock inte partiansluten.