Var fyra års oppositionspolitik bara käppar i hjulet för de rödgröna?

I Moderaternas valmanifest inför valet 2018 till Region Skåne kunde man läsa följande:

”Region Skåne har 2018 mer skattemedel än någonsin att röra sig med. Det är inte brist på resurser som gör att hälso- och sjukvården har svårigheter med att nå sina mål för vårdproduktionen.”

Mig veterligen minskar inte skattemedlen under 2019. Men dryga två månader efter valet föreslår man tillsammans med allianskollegerna en kraftig skattehöjning på 49 öre. Motiveringen till skattehöjningen man ger i Sydsvenskan den 13 november är att man ”måste betala för gamla synder”. Då undrar man ju om moderaterna menar att dessa ”synder” uppstått under de senaste två månaderna eller om man inom moderaterna var ovetandes om dessa påstådda synder när valmanifestet skrevs? Eller var det så att man helt enkelt lät bli att tala om de nödvändiga skattehöjningarna för att fiska röster? I kontrast skrev Socialdemokraterna klart och tydligt i sitt valmanifest att skatterna skulle behöva höjas.

Att man så sent som förra året röstade nej till en mer modest skattehöjning motiverar Per Einarsson (KD) med: ”Vi ville inte ge dem mer pengar att röra sig med för då skulle underskotten ha skenat ännu mer”. Skattepengarna går till Region Skåne för att bland annat bedriva sjukvård, det är inte politikerna som får mer pengar att röra sig med som Per Einarsson verkar tro. Att han dessutom tror att underskott skenar ännu mer när skatteintäkterna ökar, är ju minst sagt obegripligt.

Jag anser att skattehöjningen är välbehövlig. Men det hindrar inte att jag tycker att det är ett häpnadsväckande förakt som alliansen visar sina väljare när man helt oaviserat genomför en kraftig skattehöjning omedelbart efter ett val. Den förda oppositionspolitiken de senaste fyra åren framstår mer och mer som en chimär vars främsta syfte verkar ha varit att sätta käppar i hjulet för det rödgröna styret.

Förmodligen hoppas man inom alliansen att detta ska vara bortglömt i lagom tid tills nästa val, men jag tror att väljarnas minne är längre än så.

Pär Bierlein

Dalby Socialdemokratiska förening