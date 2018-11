Israel: Bluff om nedskjutet plan

Israeliska stridsflygplan har angripit mål i närheten av Damaskus och i södra Syrien, uppger det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR). Däremot dementerar såväl ryska som israeliska källor att det syriska luftvärnet har skjutit ned ett israeliskt stridsflygplan.

Den syriska statliga nyhetsbyrån Sana uppgav under torsdagen att luftvärnet beskjutit och träffat en rad "fientliga mål" strax söder om huvudstaden Damaskus, men gick inte in på vilken typ av angrepp det handlat om. Den statliga ryska nyhetsbyrån Ria gick först ut med att ett israeliskt plan skjutits ned, men drog under fredagen tillbaka uppgiften.

Israels försvarsmakt kommenterar inte uppgiften om ett angrepp, men säger i ett uttalande att syriska missiler träffat de av Israel annekterade Golanhöjderna, samt att: "Uppgiften om en beskjutning av israeliskt flyg eller israeliskt luftburet mål är en bluff".

Israel har utfört hundratals flygangrepp i Syrien. De har huvudsakligen riktat sig mot iranska mål eller mot den libanesiska Hizbollahmilisen.