Lokaltågen i Köpenhamn är åter igång. Under fredagsmorgonen stod de under två timmar stilla, när lokförarna genomförde en vild strejk. Tågbolaget DSB varnar för att trafiken på de så kallade S-togen kan vara oregelbunden under delar av dagen.

Det var fjärde gången under november som lokförarna lade ner arbetet, den här gången i en vild strejk utan sitt fackförbunds stöd. Bakgrunden är en uppblossande facklig konflikt mellan lokförarnas fackförbund och tågbolaget DSB, där förhandlingarna bröts den 31 oktober.

Tågen stannade klockan 7 på morgonen, när lokförarna uppgavs vara kallade till ett fackmöte, men fackförbundet uppmanade sina medlemmar att återgå till arbetet. Under morgonen demonstrerade andra fackförbund utanför Köpenhamns centralstation, till stöd för de strejkande.

Regional- och fjärrtåg har inte påverkats av strejken.