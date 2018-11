Den 30 november samlas högerextremister för att minnas Kars XII:s dödsdag. I dag är det 300 år sedan krigarkungen dog, men kampen om hans eftermäle lever, skriver Ulf Zander.

Hur ska vi minnas Karl XII? Frågan var högaktuell inför 300-årsminnet av slaget vid Poltava den 28 juni 2009. I det ukrainska parlamentet fattades ett drygt år i förväg ett beslut om att uppföra monument över den svenske krigarkungen och hans ukrainske allierade, hetmanen Ivan Mazepa. Därtill godkändes planerna på ett minnesmärke över Poltavaslaget. Beslutet väckte omedelbart starka reaktioner i grannlandet. En staty över Karl XII var i stort sett lika illa som ett monument över Adolf Hitler, meddelade ryska diplomater.

Det ukrainska förslaget väckte heller ingen svensk entusiasm att tala om. När statyer över Karl XII har varit uppe till diskussion på hemmaplan under de senaste årtiondena har utgångspunkten ofta varit förslag om att plocka bort dem.

I så måtto går historien igen. Faktum är att i efterföljden av kungens död den 30 november 1718 var han inte särskilt gångbar i Sverige. Bengt Liljegren skriver i den nya utökade utgåvan av ”Krigarkungen – En biografi över Karl XII” (Historiska media) att kungens död utövade stor påverkan på dåtidens svenskar. Den kulknapp som genomborrade monarkens huvud i norska Fredrikshald var en i lång rad av motgångar som visade att de högre makterna inte längre stod på Sveriges sida. I den likaledes nyutkomna ”Minnet av Narva – Om troféer, propaganda och historiebruk” (Nordic Academic Press) konstaterar Anna Maria Forssberg att inte ens propagandamakarna lyckades hålla skenet uppe efter beskedet om att kungen hade stupat. ”Det rådde ingen större sorg i riket”, noterar hon.

Även om tystnad om eller negativa skildringar av Karl XII:s styre återkom framöver, dröjde det inte särskilt länge innan det publicerades uppskattande skildringar av hjältekonungen både i Sverige och i utlandet. Det var emellertid först i början av 1800-talet som uppvärderingen av honom fick ett större genomslag. Under romantiken frodades dyrkan av tragiska hjältar. Den unge ”skägglöse dundergud” som Esaias Tegnér skrev så uppskattande om i dikten ”Kung Karl, den unge hjälte”, var som klippt och skuren för den nya tidens ideal. Föga förvånande uppmärksammades hundraårsminnet av kungens död 1818 på flera håll i landet.

Tegnér, liksom Erik Gustaf Geijer, hörde till dem som både hyllade och kritiserade Karl XII. Samtidigt beskrev inflytelserika personer under 1800-talet honom som en oansvarig regent vars krigsvurm hade medfört elände och lidande för svenska folket. I Lund började studenter fira kungens dödsdag den 30 november redan 1853. Politiskt radikala studenter yrkade 1889 på att det istället borde vara minnet av franska revolutionen som uppmärksammades. När August Strindberg tog till orda i början av 1910-talet fullföljde han kritiken. Den som beundrade Karl XII var en lika stor galning som kungen hade varit under sin levnad, dundrade han.

Strindbergs skarpa tonläge var ett svar på den stora beundran för Karl XII som fått allt starkare fäste i nationalismens tidevarv. Eftersom kungen återkommande beskrevs som en av de mest beundransvärda gestalterna i den svenska historien blev hans dödsdag återigen ett viktigt datum kring sekelskiftet 1900. Unga och gamla marscherade i facklornas sken till statyer och monument där högtidstalare uttryckte sin beundran för denne den störste av svenska hjältar.

Karl XII var en återkommande förebild i historieläroböckerna. Dessutom valde dåtidens historiker företrädesvis att skriva om honom. Under 1900-talets första decennier var det bara ett år som han inte var den populäraste kungen. När 250-årsjubileumet för freden i Roskilde firades 1908 övertog Karl X Gustav tillfälligt förstaplatsen. Som om det inte var nog var krigarkungen ett populärt motiv bland konstnärer. Gustaf Cederströms berömda målning ”Karl XII:s likfärd” har passande beskrivits som en modern variant av en altarmålning som generationer av svenskar beundrade. Kungen och hans soldater var dessutom huvudpersoner i ett stort antal skönlitterära skildringar med Verner von Heidenstams ”Karolinerna”, utgiven åren före sekelskiftet 1900, som det främsta exemplet.

Därtill var Karl XII politiskt gångbar. Under första världskriget valde de som förespråkade ett svenskt deltagande på tysk sida regelbundet den siste karolinerkungen som ett manande exempel. I spetsen för sina trupper hade Karl XII i början av 1700-talet gjort allt i sin makt för att hejda ryssarnas avancemang västerut. De tyska trupperna hade åtagit sig samma uppgift 200 år därefter.

I mitten av 1920-talet, när många närde förhoppningen att det aldrig mer skulle bli krig, beslutade den svenska riksdagen att flera regementen skulle läggas ned. De som motsatte sig detta beslut tog Karl XII i sin tjänst, denna gång med hjälp av en påkostad spelfilm i två delar. De försvarsvänner som satsade stora resurser på filmprojektet hoppades att det episka dramat skulle påminna svenskar om gångna militära bragder samtidigt som det skulle mobilisera publiken för kommande konflikter. Mer än en miljon svenskar lockades till biograferna för att se Gösta Ekman den äldre gestalta kungen.

Kampen om Karl XII:s eftermäle fortsatte med oförminskad styrka under 1930-talet. När nästa världskrig var ett faktum var han dock inte lika vanligt förekommande som slagträ i den politiska debatten. Ledande nazistiska politiker tycks ha missat kursändringen. Strax efter att tyska trupper erövrat Poltava i september 1941 gjorde den tyske utrikesministern Joachim von Ribbentrop en framstöt till en svensk diplomat i Berlin. Den tyska förhoppningen var att nyheten inte bara skulle väcka svenska minnen till liv om fornstora dar, utan även locka Sverige till att gå med i kriget på tysk sida. Det var inte aktuellt, löd det svenska svaret.

Uppskattande omdömen om Karl XII framfördes också årtiondena efter krigsslutet, men de storslagna firandena som utmärkt det tidiga 1900-talet hörde historien till. I Lund och på andra orter fortsatte förvisso högtidlighållandena den 30:e november, men deltagarna blev allt färre. Att fred och neutralitet var gångbara begrepp i ett framtidsorienterat Sverige bidrog än mer till att Karl XII kom i skymundan. Talande nog rönte han inte särdeles stor uppskattning när det var dags att fira 250-årsminnet av hans död. Visst, det publicerades texter om varför hans ryska fälttåg hade misslyckats, men överlag var 1968 inte året för hyllningar av krigshandlingar i främmande land eller nostalgiskt åkallande av svensk stormaktstid.

På grund av att högernationalister och nynazister under 1980-talet gjorde honom till sin hjälte blev Karl XII än en gång en omstridd politisk symbol. Det spelade mindre roll att historiker återkommande påtalade att han lett arméer som bestod av soldater med många olika etniciteter. Det var viktigare att Tysklandsvänliga krafter hänvisat till Tolfte Karl i anslutning till de båda världskrigen. Kombinationen av Karl XII som svensk-tysk symbol under 1900-talets första hälft och vit makt-anhängares sentida vurm för honom bidrog till att Karl XII inte längre bara var en krigarkung. Postumt blev han även en rasist, eller i varje fall föremål för guilt by association då han kom att bli förknippad med invandringsfientliga grupperingar.

Karl XII är ett av tydligt exempel på att historien sällan kan läggas tillrätta en gång för alla. Under de 300 år som har passerat sedan hans död har historien om honom och hans tid tolkats på vitt skilda vis. En slutsats är de olika förhållningssätten till Karl XII långt ifrån bara handlar om vad som faktisk hände under hans regentperiod. Lika ofta har han blivit en projektionsyta för senare tiders politiska ideal och ideologiska uppfattningar. Betraktad på detta vis är det inte så märkligt att fått rollen som både hjälte och skurk.

Intresset för Karl XII är inte vad det har varit, men sista ordet om honom lär inte vara sagt på länge än. Kungen är död, men kampen om hans eftermäle är fortfarande i högsta grad levande.

Ulf Zander är professor i historia vid Lunds universitet.