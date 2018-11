Småsparare letar trygghet

Höstens börsoro har fått småspararna att söka tryggare investeringar. Såväl Nordnet som Avanza ser ett ökat intresse för räntefonder bland sina kunder. På aktiesidan lockar också breda investmentbolag.

Stockholmsbörsen, precis som marknaden i övrigt, har genomlidit ett par skakiga månader. Rapportbesvikelser och sänkta prognoser bidrog att trycka ned OMXS-index under oktober med drygt sju procent. Internationellt sett fortsatte handelsoron mellan USA och Kina att spöka och småsparare tittar nu på andra – säkrare – alternativ.

– Man kan börja ana att en del viktar över till räntefonder även om det är fortsatt högst tryck på aktiefonder. Egentligen är det inte ett stort skifte men det är ändå intressant att se att fler handlar räntefonder än tidigare, säger Alexander Gustafsson, aktiecoach vid Nordnet.

Bolagets statistik visade en tydligare försiktighet i oktober jämfört med november när det gäller placeringar men till exempel Spiltans räntefond finns högt upp på båda månadslistorna när det gäller köp. Även hos Avanza syns en liknande trend. Enligt Avanzas sparekonom Johanna Kull har kunderna sålt aktiefonder på bred front till förmån för förutom bland- och räntefonder även hedgefonder.

"Aktiespararna har sett höstens börsnedgång som köpläge och har nettoköpt aktier till skillnad från fondspararna som i stället bytt ben från aktiefonder till mer försiktiga ränte- och blandfonder", skriver hon i en kommentar till TT.

Gällande hedgefonder fäller hon dock en varning där en majoritet faktiskt utvecklats svagt.

Den defensiva hållningen återfinns även när det gäller aktieköp. Bland köpen hos Nordnet märks klassiska investmentbolag som Investor, Latour och Kinnevik.

– Många passar säkert på under kursfallet, både Kinnevik och Latour har underpresterat på börsen under 2018 men Investor sticker ut då man ligger på positivt resultat under året, säger Alexander Gustafsson.

– Det vi märker är att det inte varit något stillasittande hos spararna under de två senaste månaderna utan man är väldigt aktiva.

Bland aktierna som sålts av hos såväl Nordnet och Avanza märks spelbolagen Cherry och Mr Green, båda efter kraftiga uppgångar den senaste månaden, den sistnämnda efter bud från brittiska speljätten William Hill. Bilia har i sin tur klättrat senaste tiden efter stark rapport och insiderköp.

På säljlistan hos Nordnet återfinns bankaktier som Nordea och Handelbanken liksom Volvo.

– Vi såg tidigare Swedbank på köplistan men som nu försvunnit helt. I stället har Handelsbanken klivit in så där verkar privatspararna se någon form av förändring, säger Alexander Gustafsson.