Jakten på fula jultröjor pågår året runt

Trenden fula jultröjor är inte ny, men den växer för varje år. För second handhandlarna är det ingen lätt match att möta kundernas behov.

– Jag förstår inte hur det ska gå till, det har varit en ökning varje år. Vi kan inte få nog och vi kan inte få tag på tillräckligt många, säger Kalle Josephson på Beyond Retro.

Second handkedjan Beyond Retro har just invigt årets tillfälliga butik som helt och hållet fokuserar på fula jultröjor i centrala Stockholm. Och i butiken i Göteborg har plagget tagit över hela övervåningen.