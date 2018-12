Mares anklagades för fusk – nu gör de succé

Fakta

Uppsalabandet Mares slog igenom 2015 med låten "Allt du gör och att du finns".

Gruppen består av Fredrik Danfors, Michael Dahnberg, Albin Egrelius Fredlund, Fredrik Nilsson och Olof Wärend Rylander.

De har samarbetet med producenten Johan Eckeborn, som tidigare Grammisnominerats för Jonathan Johanssons musik.

Tidigare under 2018 släppte de ep:n "Rock 'n' roll will never die". Nu är de aktuella med singeln "Sjutton" och till våren släpps debutalbumet.